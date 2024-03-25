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ВВС США отреагировали на перехват своих бомбардировщиков российским МиГ-31

ВВС США: взаимодействие американских бомбардировщиков и МиГ-31 было безопасным

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Ryan C. Grossklag/Planetpix/Global Look Press

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов назвали безопасными и профессиональными действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который не допустил над Баренцевым морем нарушения границы РФ двумя американскими бомбардировщиками B-1. Об этом сказано в пресс-релизе ВВС США.

«Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным», — говорится в сообщении.

24 марта Минобороны России сообщало, что российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали в небе над Баренцевым морем пару американских бомбардировщиков, для опознания и недопущения нарушения границы в небо подняли истребитель МиГ-31.

После приближения российского истребителя американские бомбардировщики изменили курс своего полета.

До этого National Interest писал, что российский истребитель Су-27 сможет превзойти основной истребитель ВВС США F-15 в воздушной дуэли, что может иметь последствия в противостоянии сил Североатлантического альянса и Российской Федерации.

Ранее военный эксперт раскрыл самую желанную цель для российских систем ПВО.

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