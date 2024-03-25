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Украинские СМИ сообщают о взрывах

В Одессе произошли взрывы

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Игорь Маслов/РИА Новости

Взрывы произошли на Украине — в городе Одессе, сообщает украинское издание «Страна». В регионе работала сирена воздушной тревоги.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области на текущий момент объявлена воздушная тревога.

«О взрывах в Одессе сообщают местные паблики», — говорится в сообщении СМИ.

Официального подтверждения информации нет, местные власти не комментировали ситуацию.

24 марта в Кривом Роге снова ввели графики аварийного отключения света. Перед этим стало известно, что в Кривом Роге три раза за ночь на 24 марта произошли взрывы. При этом местные СМИ и паблики писали о серии взрывов в черте города.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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