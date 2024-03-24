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Молдавия поможет Украине бороться с бегством уклонистов от мобилизации

Власти Молдавии помогут Украине бороться с бегством уклонистов от мобилизации

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Shutterstock

Глава МВД Молдавии Адриан Эфрос заявил в интервью Ziarul de Gardă, что власти его страны помогут Киеву бороться с бегством украинских граждан от мобилизации.

По словам министра, украинцы в возрасте от 18 до 60 лет «пытаются спасти свою жизнь» и нелегально пересекают государственную границу.

«Мы обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о восстановлении совместного патрулирования в Приднестровском регионе с украинской стороны», — сказал он.

Эфрос отметил, что таким образом можно будет «предотвратить и сдержать эту нелегальную миграцию».

Он также рассказал, молдавская сторона еженедельно проводит одну-две операции по ликвидации схем нелегальной миграции украинских мужчин в Молдавию. Министр добавил, что в этим схемах участвуют в том числе сотрудники молдавской пограничной полиции.

До этого заместитель командира подразделения «Азов» (организация запрещена в России) Сергей Цисарук предложил ужесточить мобилизацию, используя вместо сотрудников украинских военкоматов бойцов разведки подразделения.

По его словам, еженедельно разведчики «Азова» способны насильно мобилизовать не менее сотни украинских граждан, при этом упор будет делаться на более боеспособных молодых мужчин.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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