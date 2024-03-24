Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ пострадали четыре человека

Губернатор Гладков: четыре человека пострадали в Белгороде при обстреле ВСУ

В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. Об этом доложил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным медицины катастроф, пострадали четыре человека», — написал глава региона.

Согласно информации Гладкова, среди раненых: местный житель с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и раной головы, мужчина с переломом костей предплечья и еще один гражданин, самостоятельно обратившийся за госпитализацией в травмпункт.

«Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил губернатор.

В публикации уточняется, что осколки ударов попали в мастерскую белгородского художника-пейзажиста, члена Союза художников РФ Григория Новикова, но не ранили мужчину.

По первичным данным, повреждения зафиксированы в семи многоквартирных домах и восьми частных домовладениях, также повреждены 12 машин.

До этого российские военные уничтожили над территорией Белгородской области несколько десятков реактивных снарядов, выпущенных со стороны Украины.

Ранее российские военные пресекли удар ВСУ по Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами