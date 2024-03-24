При обстреле Белгорода со стороны ВСУ пострадали четыре человека

В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. Об этом доложил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным медицины катастроф, пострадали четыре человека», — написал глава региона.

Согласно информации Гладкова, среди раненых: местный житель с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и раной головы, мужчина с переломом костей предплечья и еще один гражданин, самостоятельно обратившийся за госпитализацией в травмпункт.

«Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил губернатор.

В публикации уточняется, что осколки ударов попали в мастерскую белгородского художника-пейзажиста, члена Союза художников РФ Григория Новикова, но не ранили мужчину.

По первичным данным, повреждения зафиксированы в семи многоквартирных домах и восьми частных домовладениях, также повреждены 12 машин.

До этого российские военные уничтожили над территорией Белгородской области несколько десятков реактивных снарядов, выпущенных со стороны Украины.

Ранее российские военные пресекли удар ВСУ по Белгородской области.