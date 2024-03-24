В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

В Курской области введен режим повышенной опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом объявил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА», — написал глава региона.

Старовойт призвал местных жителей не терять бдительность и осторожность.

«Средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — добавил губернатор.

Накануне в Курской области внедрялся режим опасности из-за возможной атаки беспилотников. Позднее в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области насчитали пять прилетов снарядов. Сильные повреждения получил один жилой дом, в соседних домах выбило окна. Пострадал один местный житель,

До этого правительство региона сообщало, что в Курской области вводится смс-оповещение местных жителей при чрезвычайных ситуациях, которое они будут получать в случае опасности атаки БПЛА.

Ранее ВСУ обстреляли курский населенный пункт Теткино.