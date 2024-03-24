Украинский генерал захотел повторить наступление вермахта

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос предложил украинской армии повторить наступление вермахта до Волги. Об этом сообщает РИА Новости.

Кривонос считает, что ВСУ нужно дойти «хотя бы до Волги». По его словам, если двигаться от Луганской области, то до Волги будет недалеко.

«С примером немецкого наступления 1942 года это можно достаточно быстро организовать», — сказал генерал в эфире YouTube-канала «Прямой».

Речь идет о наступлении немецко-фашистских войск 1942 года, когда вермахт дошел до Волги и пытался захватить Сталинград. Однако немецким войскам сделать это не удалось, после чего советские войска перешли в контрнаступление, что стало началом коренного перелома в Великой Отечественной войне.

До этого Кривонос усомнился в способности президента Украины Владимира Зеленского переломить ход конфликта с Россией. По его словам, ВСУ сейчас не поможет даже крупная мобилизация.

Одновременно с этим генерал похвалил российскую разведку. Благодаря ей войска РФ смогли подорвать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украине, отметил он.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.