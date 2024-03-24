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Над Белгородской областью уничтожили более 20 реактивных снарядов ВСУ

МО РФ: над Белгородской областью уничтожили 22 снаряда РСЗО Vampire

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Российские военные уничтожили над территорией Белгородской области несколько десятков реактивных снарядов, выпущенных со стороны Украины. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать регион с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Атака произошла около 17:50 мск, рассказали в МО РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в итоге уничтожили в воздухе 22 реактивных снаряда.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что на Белгородском направлении российские подразделения продолжают проводить мероприятия по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины. В частности, в районах Потихоново и Землянки удалось уничтожить реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства и Mars производства ФРГ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обстрелов из Белгородской области эвакуируют 590 детей. Большая часть из них выезжают в Самарскую область, остальные — в Астраханскую.

Ранее военный эксперт раскрыл самую желанную целью для российских ПВО.

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