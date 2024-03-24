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На Украине получила повреждение инфраструктура газового хранилища

На Украине инфраструктура подземного хранилища газа получила повреждение

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Максим Блинов/РИА Новости

Повреждения нанесены наземной инфраструктуре одного из подземных газовых хранилищ на Украине. Об этом заявил руководитель украинской госкомпании по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз» Алексей Чернышов в социальных сетях.

«Попадание в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа «Укртрансгаза», — написал он.

Согласно информации главы «Нафтогаза», разрушения зафиксированы в технологическом оборудовании. В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий урона, при этом критических последствий для обеспечения работы объекта нет.

«Случившееся не повлияет на поставку голубого топлива украинским потребителям», — подытожил Чернышов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее власти Украины сообщили о повреждении портовой инфраструктуры в Одесской области.

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