Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границ над Баренцевым морем

Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали в небе над Баренцевым морем пару американских бомбардировщиков, для опознания и недопущения нарушения границы в небо подняли истребитель МиГ-31. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США», — следует из сообщения.

Отмечается, что после приближения российского истребителя американские бомбардировщики изменили курс своего полета.

До этого сообщалось, что истребитель Вооруженных сил РФ МиГ-31 не допустил нарушение границы норвежским военным самолетом Р-8А «Посейдон», который пролетел в воздушном пространстве РФ над Баренцевым морем. При этом экипаж российского истребителя выявил, что это самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон».

Отмечается, что норвежский самолет развернулся и полетел в сторону от границы Российской Федерации. Также сообщается, что самолет приземлился на месте своего базирования.

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