ВСУ обстреляли белгородское село Муром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки пострадал мужчина, который в момент атаки находился в саду на улице. Россиянин получил осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу, сейчас ему оказывают помощь.

Кроме того, из-за атаки повреждения получила кровля хозяйственной постройки. На месте работают оперативные службы.

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