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В США заявили, что лидеры ЕС понимают неотвратимость поражения Украины

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: в ЕС понимают, что Украина терпит поражение

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Евросоюзе понимают, что конфликт на Украине в итоге завершится поражением последней, считает экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен. Об этом он написал в статье для портала Weapons and Strategy.

«Все они уже понимают, что русские выигрывают на Украине, а сама страна постепенно терпит крах», — полагает Брайен.

По мнению обозревателя, именно плачевная ситуация на фронте для вооруженных сил Украины (ВСУ) стала поводом для рассмотрения французским президентом Эмманюэлем Макроном варианта с отправкой войск НАТО на помощь Киеву. При этом аналитик считает, что солдаты альянса не смогут ничего противопоставить российским войскам.

До этого военный обозреватель Дэвид Экс сообщил, что российская армия использует тактику «цепочки уничтожения», согласно которой БПЛА обнаруживают цели далеко за линией фронта, после чего по ним наносят удары с воздуха.

Из-за подобного развития событий ВСУ потеряли лучшие образцы оружия, включая системы ПВО Patriot и комплексы РСЗО HIMARS.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили две украинские РСЗО в Харьковской области.

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