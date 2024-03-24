Российские войска улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении

Российские военные за сутки отразили девять контратак штурмовых групп украинских войск на Авдеевском направлении и улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, контратаки штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отражены в районах населенных пунктов Новгородское, Шумы, Тоненькое, Первомайское и Бердычи Донецкой народной республики (ДНР).

22 марта Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю на Авдеевском направлении потеряли свыше 2 195 военных. По данным Минобороны РФ, украинская армия на этом направлении лишилась двух танков, 21 боевой бронированной машины, 65 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

21 марта российские военные, задействованные в направлении от Авдеевки, взяли под контроль населенный пункт Тоненькое в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.