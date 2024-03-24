Путин высказался об операции военных РФ в аэропорту Приштины в 1999 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не считает дерзким поведением операцию военных РФ по захвату аэропорта Приштины во время событий в Югославии 1999 года и не придает ей столь большого значения, как некоторые наблюдатели. Его слова приводятся в документальном фильме «Белград» генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова на телеканале «Россия 1», фрагмент которого вышел в эфире программы «Вести недели».

«Во-первых, я не считаю, что это было дерзкое поведение. И честно говоря, не придаю этому такого большого значения, как некоторые наблюдатели», — сказал глава государства.

12 июня 1999 войска НАТО вошли в провинцию Сербии Косово и Метохию. Ввод контингента НАТО произошел после интенсивных «гуманитарных бомбардировок» Белграда для предотвращения геноцида албанского населения сербскими войсками. В ночь с 11 на 12 июня российские десантники совершили марш-бросок на Косово, закрепив за собой зону ответственности в районе международного аэропорта «Слатина» (главный военный аэродром под Приштиной).

Ранее в Косово попросили США о помощи из-за России.