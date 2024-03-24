В Подунавье повреждена портовая инфраструктура

Пресс-служба Сил обороны юга Украины сообщила о повреждении припортовой инфраструктуры в Подунавье в Одесской области. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале пресс-службы.

Также сообщается о повреждении энергетического объекта в Никополе.

В ночь на 24 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Затем ситуация повторилась утром 24 марта.

До этого подпольщик Лебедев рассказал, что российские войска поразили в Харькове танковый завод и две ТЭЦ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что за девять месяцев на Украине были повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.