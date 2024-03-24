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В Польше заявили о неспособности сбить залетевшую на территорию страны «ракету РФ»

ВС Польши: военные не смогли бы сбить якобы залетевшую из России ракету

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский заявил, что польским военным не удалось бы сбить ракету, которая, якобы летела из России и нарушила воздушное пространство страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Горышевского, польские военные видели траекторию полета ракеты, и она пребывала в воздушном пространстве страны очень короткое время, не находясь в зоне действия наземных огневых средств.

Утром 24 марта в Минобороны Польши заявили, что воздушное пространство страны нарушила крылатая ракета, которая якобы была запущена дальней авиацией России. В ночь на 24 марта в 4:23 по местному времени (6:23 мск) ракету зафиксировали в районе города Осердув близ границы с Украиной. В Минобороны утверждают, что объект пробыл в Польше 39 секунд.

До этого польское командование сообщало, что Вооруженные силы страны подняли в воздух истребитель F-16 из-за активности дальней авиации России.

Позднее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что Варшава проинформировала НАТО об инциденте с «ракетой из России».

Ранее в Польше заявили, что Россия готовится к конфликту с «оборонительным альянсом» НАТО.

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