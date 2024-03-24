В Воронежской области отбой опасности атаки беспилотников

В Воронежской области объявлен отбой опасности атаки беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

«Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов», — сказано в сообщении.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе.

Утром 23 марта Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы на территории Воронежа обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.