Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше подняли F-16 в воздух из-за активности авиации России

Польское командование подняло F-16 в воздух из-за активности авиации России

close
100%
Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/Reuters

Вооруженные силы Польши подняли в воздух истребитель F-16 из-за активности дальней авиации России. Об этом польское командование написало на свое странице в X (бывший Twitter).

«Оперативное командование Вооруженных Сил сегодня ночью наблюдает за интенсивными действиями авиации дальнего действия Российской Федерации, связанными с воздушными и ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были запущены все необходимые процедуры для безопасности воздушного пространства Польши, командование постоянно следит за ситуацией.

Также командование предупредило о том, что в связи с действиями авиации в стране может наблюдаться повышенный уровень шума, особенно на юго-востоке Польши.

В ночь на 24 марта стало известно, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами