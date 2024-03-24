В Польше подняли F-16 в воздух из-за активности авиации России

Вооруженные силы Польши подняли в воздух истребитель F-16 из-за активности дальней авиации России. Об этом польское командование написало на свое странице в X (бывший Twitter).

«Оперативное командование Вооруженных Сил сегодня ночью наблюдает за интенсивными действиями авиации дальнего действия Российской Федерации, связанными с воздушными и ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были запущены все необходимые процедуры для безопасности воздушного пространства Польши, командование постоянно следит за ситуацией.

Также командование предупредило о том, что в связи с действиями авиации в стране может наблюдаться повышенный уровень шума, особенно на юго-востоке Польши.

В ночь на 24 марта стало известно, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.