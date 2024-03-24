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В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников

Губернатор Гусев объявил об угрозе дроновой атаки в Воронежской области

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России», — обратился к гражданам чиновник.

Воронежцев призвали быть готовыми перейти в комнату без окон или в здание, на парковку или в подземный переход — при нахождении на улице.

До этого опасность атаки дрона в регионе объявлялась 23 марта.

Утром 23 марта Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы на территории Воронежа обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как сообщало Министерство обороны РФ, в ночь на 23 марта ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областями.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

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