Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» 1-го армейского корпуса «Южной» группировки российских войск нанесли ракетный удар по тыловым позициям украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Своим ударом Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили укрепления и склад боеприпасов украинских военных.

Как рассказал военнослужащий с позывным «Алекс», российские военные работают по тылам и укрепрайонам, подавляя живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военную технику.

«Постоянно приходится продвигаться вперед, постоянно прикрываем, постоянно «разбираем кого-то». Нет времени на отдых фактически, потому что постоянно в движении, постоянно в работе, потому что каждый час у меня есть цель, и мы ее должны отработать в очень короткий период времени», — сказа боец.

22 марта сообщалось, что группировка войск «Восток» Вооруженных сил России взяла под контроль поселок Мирное, расположенный в Запорожской области на юге Украины.

В этот же день стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю уничтожили 992 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Помимо беспилотников, российские военные за неделю уничтожили украинский вертолет Ми-8, сбили две тактические ракеты «Точка-У», две переделанные для ударов по наземным целям зенитные управляемые ракеты С-200, 156 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Град», «Ольха» и «Ураган».

Ранее ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Херсонском направлении.