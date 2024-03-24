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В Британии сочли удар ВС России по Украине самым мощным за весь конфликт

Аналитик Меркурис: РФ нанесла самые мощные удары по Украине за весь конфликт

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Пресс-служба Минобороны РФ

Массированный удар России по Вооруженным силам Украины и объектам критической инфраструктуры ВС России нанесли утром 22 марта. Он стал самым мощным и технически изощренным за все время спецоперации, заявил британский аналитик Александр Меркурис YouTube-каналу Duran.

«Мы увидели то, что я считаю самыми массированными ракетными атаками из тех, что Россия проводила против Украины», — пришел к выводу эксперт.

Он обратил внимание, что все было «очень сложно организовано», гораздо сложнее, чем в 2023 году. По словам Меркуриса, удары российские бойцы наносили комбинированные, чередуя атаку дронов и ракет. Военный аналитик добавил, что массовое применение маневрирующих беспилотников запутывало украинских зенитчиков. Одновременно на аппаратуру ВСУ активно воздействовали российские средства РЭБ.

Меркурис подчеркнул, что свой вклад в успех ударов со стороны России внесло и общее истощение украинской ПВО: ЗРК Patriot и С-300 в большом количестве за последние недели российская армия уничтожила на передовой.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.

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Операция на Украине
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