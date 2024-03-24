В Киеве произошла серия взрывов

В Киеве ночью произошли три мощных взрыва. Об том сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram–канале.

«Взрывы в столице. Работает ПВО», ‒ написал Кличко.

Градоначальник также призвал жителей Киева не покидать укрытий.

24 марта сообщалось, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины три раза за ночь произошли взрывы.

До этого в Хмельницкой области в западной части Украины зафиксировали серию взрывов.

В феврале стало известно, что на Украине с июля 2023 года были повреждены около 200 объектов портовой инфраструктуры.

По информации Министерства обороны РФ, российские войска начали атаковать объекты украинской инфраструктуры в октябре 2023 года, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту, который, по заявлению российских властей, организовали украинские спецслужбы.

Ранее в офисе президента Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.