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Саперы разминировали ЛЭП в ЛНР

В ЛНР саперы разминировали ЛЭП, которую ВСУ хотели подорвать вместе с электриками

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Depositphotos

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил (ВС) РФ обезвредили мины на линии электропередач (ЛЭП) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет ТАСС.

«Тут был расчет на подрыв опоры ЛЭП вместе с электриками, которые занимаются тем, что возвращают свет в близлежащие населенные пункты ЛНР», — рассказал командир саперной группы.

При осмотре ЛЭП были обнаружены американская противопехотная M18A1 «Клеймор» и болгарская артиллерийская мина HE 60MA. Обнаруженные боеприпасы были уничтожены при помощи накладных зарядов.

До этого сообщалось, что российские саперы начали разминировать дороги и здания в освобожденной Авдеевке в ДНР. В военном ведомстве отметили, что специалисты ежедневно обезвреживают до 400 мин.

Отмечается, что инженеры обследуют и очищают местность на основных дорогах, а также в жилых домах и административных зданиях города для повышения безопасности местных жителей и беспрепятственного продвижения российских войск.

Ранее разработчики из Грозного создали рой дронов для разминирования местности.

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