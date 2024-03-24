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ВС России сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении

Минобороны: тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении

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Inna Varenytsia/Reuters

Тульские десантники сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет СПГ-9 «Копье» несколькими выстрелами поразил группу пехоты противника, не оставив неприятелю ни единого шанса на отход и сохранение жизни», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после окончания боевой работы расчет оперативно замаскировал гранатомет и убыл в укрытие.

До этого в Минобороны сообщили, что за неделю ВС России уничтожили девять пусковых установок РСЗО Vampire, батарею ЗРК Iris-T.

До этого сообщалось, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.

Как рассказали в ведомстве, бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения систем ПВО ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Ранее ВС РФ уничтожили под Авдеевкой склады с боеприпасами ВСУ.

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