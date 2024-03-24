В Кривом Роге третий раз за ночь произошли взрывы

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины третий раз за ночь фиксируются взрывы. Об этом сообщает ТАСС.
Подробности не приводятся. Власти города пока ситуацию не прокомментировали.
До этого местные СМИ сообщали о череде взрывов в черте города.
В настоящее время воздушная тревога работает в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
24 марта в Хмельницкой области на западе Украины зафиксировали серию взрывов.
В ночь на 18 марта взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. В регионе была объявлена воздушная тревога.
По информации Минобороны РФ, российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2023 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.