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В Кривом Роге третий раз за ночь произошли взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области третий раз за ночь произошли взрывы

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Sofiia Gatilova/Reuters

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины третий раз за ночь фиксируются взрывы. Об этом сообщает ТАСС.

Подробности не приводятся. Власти города пока ситуацию не прокомментировали.

До этого местные СМИ сообщали о череде взрывов в черте города.

В настоящее время воздушная тревога работает в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

24 марта в Хмельницкой области на западе Украины зафиксировали серию взрывов.

В ночь на 18 марта взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. В регионе была объявлена воздушная тревога.

По информации Минобороны РФ, российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2023 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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Операция на Украине
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