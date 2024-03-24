В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Николаевской области был объявлен в 03:05 мск, спустя шесть минут — в Черновицкой. Ранее в 02:40 тревога была объявлена в Хмельницкой области, в 01:35 — в Винницкой, сигнал тревоги в Черкасской области звучит с 01:13.

До этого стало известно, что два взрыва прозвучали на украинской гидроэлектростанции ДнепроГЭС. Как отметил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, ракетный удар по гидроэлектростанции лишил Украину мощного источника энергии.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на юго-востоке Украины произошел мощный взрыв.