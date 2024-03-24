Один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки на Севастополь

В результате атаки на Севастополь погиб местный житель, еще четыре человека получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В городе работали средства ПВО, которые сбивали ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Осколки от снарядов падали на город, что привело к гибели 65-летнего местного жителя. Ранения получили еще четыре человека.

«У подростка 18 лет поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени», — написал губернатор.

Пострадавшим будет оказана необходимая помощь, отметил Развожаев. Тем же, кто снимал работу ПВО и выкладывал их в соцсети, грозит наказание. Их вычислением уже занялись правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что средства ПВО сбили десять ракет над Севастополем.

Незадолго до этого сообщалось, что в результате атаки ВСУ в районе улицы Щербака ребенок получил осколочное ранение.

Ранее сообщалось, что женщина получила ранение в результате обстрела Севастополя.