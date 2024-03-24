Женщина получила ранение в результате обстрела Севастополя

Жительница Севастополя получила осколочное ранение в результате атаки Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание. Уровень повреждений уточняется. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повреждена газовая труба. Женщина получила осколочное ранение в руку», — написал он.

На одной из улиц также была повреждена газовая труба на доме. Обломки ракеты упали на проезжую часть на ул. Юхарина Балка. Городские службы работают в усиленном режиме.

Этим же вечером средства ПВО сбили 19 ракет РСЗО RM-70 «Вампир» на Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки на Белгородский район пострадали два человека: оба получили черепно-мозговую травму и осколочные ранения.

Ранее на подлете к Белгороду сбили 17 воздушных целей.