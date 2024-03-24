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Средства ПВО сбили 19 ракет РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью

Минобороны: средства ПВО сбили 19 ракет РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью

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Средства ПВО сбили 19 ракет РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородской областью были сбиты 10 воздушных целей. Травмы получили два местных жителя: молодой человек и девушка получили сотрясение мозга, а также осколочные ранения. Пострадавших доставили в городскую больницу №2.

Кроме того, в поселке Дубовое Белгородского района были повреждены четыре частных домовладения.

В ночь на 23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

Ранее в Госдуме назвали удары по энергетической инфраструктуре Украины возмездием за Белгород.

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