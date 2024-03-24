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Над Белгородом и Белгородским районом сбили десять воздушных целей

Гладков: десять воздушных целей сбиты над Белгородом, пострадали два человека

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Настоящий Гладков/Telegram

Над Белгородом и Белгородским районом сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона сообщил, что пострадали два человека: молодой человек и девушка получили сотрясение мозга, а также осколочные ранения. Пострадавших доставили в городскую больницу №2.

«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения получили 10 частных жилых домовладений и один легковой автомобиль», — написал Гладков.

Кроме того, в поселке Дубовое Белгородского района были повреждены четыре частных домовладения.

В ночь на 23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

Позднее глава региона заявлял, что одно из предприятий региона — в Старооскольском городском округе — подверглось атаке со стороны украинских войск с помощью беспилотника самолетного типа.

Ранее пять человек пострадали при атаке БПЛА на Белгород.

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