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Средства ПВО сбили десять ракет над Севастополем

Развожаев: средства ПВО сбили десять ракет над Севастополем

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Средства ПВО сбили десять ракет над Севастополем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет», — написал он.

До этого средства ПВО Севастополя были приведены в боевую готовность. На территории города включили воздушную тревогу.

Некоторое время назад в Севастополе местного жителя задержали за подготовку к теракту. По версии правоохранителей, мужчина установил взрывное устройство около одного из подъездов дома на Казачьей улице. Предполагалось, что взрывная волна дойдет до квартиры российского военного. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Развожаев заявил, что результате атаки ВСУ получил ранения ребенок.

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