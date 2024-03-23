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Средства ПВО Севастополя привели в боевую готовность

Развожаев: средства ПВО Севастополя привели в боевую готовность

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РИА Новости

Средства ПВО Севастополя привели в боевую готовность. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал он в Telegram-канале.

Развожаев напомнил, что не стоит находиться на открытой местности. В данный момент военные работают над уничтожением воздушных объектов.

До этого на территории города включили воздушную тревогу.

Некоторое время назад в Севастополе местного жителя задержали за подготовку к теракту. По версии правоохранителей, мужчина установил взрывное устройство около одного из подъездов дома на Казачьей улице. Предполагалось, что взрывная волна дойдет до квартиры российского военного. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе.

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