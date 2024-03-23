В Севастополе включили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на территории крымского Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал градоначальник.

По данным оперштаба Крымского моста, движение автотранспорта по мосту временно перекрыто.

Последний раз сирены воздушной тревоги в Севастополе звучали 1 марта. Губернатор предупредил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).Тогда тревога продлилась около одного часа.

Некоторое время назад в Севастополе местного жителя задержали за подготовку к теракту. По версии правоохранителей, мужчина установил взрывное устройство около одного из подъездов дома на Казачьей улице. Предполагалось, что взрывная волна дойдет до квартиры российского военного. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе.