Путин утвердил механизм освобождения от уголовного наказания для участников СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовной ответственности участников специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что по новым нормам уголовные дела против призванных по мобилизации или заключивших контракт с ВС РФ будут приостановлены. Это будет сделано на основании награждения лица госнаградой или увольнения с военной службы по здоровью, возрасту или в связи с окончанием СВО, мобилизации или отменой военного положения.

При этом механизм не будет действовать против лиц, судимых за совершение ряда преступлений. Речь о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлениях, представляющих угрозу общественной безопасности и общественной нравственности, основам конституционного строя и безопасности государства и преступлений террористической, экстремистской или диверсионной направленности.

Изменения внесены в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс.

В Госдуме отмечали, что принятые изменения позволят заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, судом или в отношении кого уже вынесен приговор.

Документ разработали главы комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.