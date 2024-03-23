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Путин утвердил механизм освобождения от уголовного наказания для участников СВО

Путин подписал закон о механизме освобождения участников СВО от наказания по УК

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовной ответственности участников специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что по новым нормам уголовные дела против призванных по мобилизации или заключивших контракт с ВС РФ будут приостановлены. Это будет сделано на основании награждения лица госнаградой или увольнения с военной службы по здоровью, возрасту или в связи с окончанием СВО, мобилизации или отменой военного положения.

При этом механизм не будет действовать против лиц, судимых за совершение ряда преступлений. Речь о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлениях, представляющих угрозу общественной безопасности и общественной нравственности, основам конституционного строя и безопасности государства и преступлений террористической, экстремистской или диверсионной направленности.

Изменения внесены в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс.

В Госдуме отмечали, что принятые изменения позволят заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, судом или в отношении кого уже вынесен приговор.

Документ разработали главы комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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