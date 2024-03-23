Назван срок вступления в силу закона о мобилизации на Украине

Закон о мобилизации на Украине заработает через 6-8 месяцев после принятия. Соответствующую публикацию выложил в своем Telegram-канале бывший спикер народной рады Украины Дмитрий Разумков.

Свое предположение Разумков объяснил тем, что «для вступления в силу закона, уточнения данных военнообязанных, прохождения подготовки, боевого согласования необходимо время».

При этом политик призвал руководство страны уже сейчас провести ротацию в рядах ВСУ, не дожидаясь окончания названного им срока.

До этого Разумков заявил, что у Киева нет денег на призыв сотен тысяч людей.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.