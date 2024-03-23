Силы ПВО РФ сбили беспилотник над Белгородской областью

Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, попытку террористической атаки Вооруженные силы Украины предприняли около 16:00 мск.

До этого МО РФ сообщило о сбитом в 15:00 дроне над Белгородской областью.

Также украинские военные попытались атаковать объекты в Белгородской области около 14:30 мск 23 марта.

Еще один беспилотник над российским регионом военные сбили в 11:30 мск.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате утренней атаки украинского беспилотника один человек получил ранения, несовместимые с жизнью.

В регионе вводилась ракетная опасность.

В ночь на 23 марта Гладков сообщал, что российские ПВО сбили 17 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.