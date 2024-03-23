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Силы ПВО РФ сбили беспилотник над Белгородской областью

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки удара БПЛА в Белгородской области

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Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, попытку террористической атаки Вооруженные силы Украины предприняли около 16:00 мск.

До этого МО РФ сообщило о сбитом в 15:00 дроне над Белгородской областью.

Также украинские военные попытались атаковать объекты в Белгородской области около 14:30 мск 23 марта.

Еще один беспилотник над российским регионом военные сбили в 11:30 мск.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате утренней атаки украинского беспилотника один человек получил ранения, несовместимые с жизнью.

В регионе вводилась ракетная опасность.

В ночь на 23 марта Гладков сообщал, что российские ПВО сбили 17 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.

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