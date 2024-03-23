В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотного летательного аппарата в Воронежской области отменен. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание! Режим опасности атаки БПЛА в регионе отменен», — написал чиновник.

Соответствующий режим был введен в Воронежской области в 22.26 накануне, 22 марта.

Утром 23 марта Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы на территории Воронежа обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как сообщало Министерство обороны РФ, в ночь на 23 марта ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областями.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».