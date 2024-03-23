Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат был сбит около 11:30 мск.

До этого сообщалось, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки украинского беспилотника один человек получил ранения, несовместимые с жизнью.

По его словам, в ночь на 23 марта российские силы ПВО сбили 17 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

Утром 22 марта ВСУ обстреляли Белгород. По словам Гладкова, повреждения зафиксировали в 31 квартире в пяти домах. Помимо многоквартирных домов, повреждения получили частный дом, четыре учреждения здравоохранения. Также пострадали 12 автомобилей, а еще четыре — полностью сгорели. Еще снаряд прилетел в ограждение в одном частном домовладении.

Ранее военный эксперт назвал способ прекратить обстрелы Белгорода.