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Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

МО: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат был сбит около 11:30 мск.

До этого сообщалось, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки украинского беспилотника один человек получил ранения, несовместимые с жизнью.

По его словам, в ночь на 23 марта российские силы ПВО сбили 17 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

Утром 22 марта ВСУ обстреляли Белгород. По словам Гладкова, повреждения зафиксировали в 31 квартире в пяти домах. Помимо многоквартирных домов, повреждения получили частный дом, четыре учреждения здравоохранения. Также пострадали 12 автомобилей, а еще четыре — полностью сгорели. Еще снаряд прилетел в ограждение в одном частном домовладении.

Ранее военный эксперт назвал способ прекратить обстрелы Белгорода.

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Обстрелы Белгородской области
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