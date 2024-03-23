В Минобороны назвали число сбитых за ночь украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, над Брянской и Белгородской областями были уничтожены по пять беспилотников, а над Воронежской и Саратовской — по одному.

До этого стало известно, что система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Почепским районом Брянской области.

22 марта сообщалось, что российские средства ПВО за неделю уничтожили 992 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны РФ рассказало о поражении опорного пункта ВСУ.