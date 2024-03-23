Системы ПВО уничтожили беспилотник над Почепским районом Брянской области

Система ПВО успешно сбила беспилотный летательный аппарат над Почепским районом Брянской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора региона Александра Богомаза.

Глава области отметил, что благодаря действиям ПВО министерства обороны РФ была предотвращена попытка Киева совершить атаку с использованием БПЛА. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не было зафиксировано.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Александр Богомаз выразил благодарность защитникам за эффективное выполнение своих обязанностей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити».

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».