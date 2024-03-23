В Курске объявили опасность атаки беспилотников

В Курске был объявлен режим опасности из-за возможной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Просим вас быть бдительными! Силы и средства противовоздушной обороны находятся в состоянии готовности для отражения возможной атаки», — написал губернатор.

Ночью на 23 марта Вооруженные Силы Украины атаковали Белгородскую область.

По пути к Белгороду система противовоздушной обороны сбила 17 воздушных целей. Позже глава региона Вячеслав Гладков сообщил о нападении беспилотника на предприятие в Старооскольском городском округе.

Вечером 22 марта под обстрел попало село Сергеевка в Курской области, в результате происшествия никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.