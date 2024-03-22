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В США сравнили истребители Су-27 и F-15

NI: превосходство Cу-27 над F-15 может повлиять на борьбу сил НАТО и России

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Российский истребитель Су-27 сможет превзойти основной истребитель ВВС США F-15 в воздушной дуэли, что может иметь последствия в противостоянии сил Североатлантического альянса и Российской Федерации. Об этом сообщает National Interest.

В публикации отмечается, что российский истребитель представляет серьезный вызов для американского. Су-27 за время службы доказал свою силу благодаря высокой маневренности и впечатляющей скорости, утверждает издание.

Сегодня российский истребитель может быть оснащен  широким спектром вооружения и устройств, что уже было продемонстрировано в Сирии и на Украине, говорится в публикации.

До этого глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что запчасти для истребителей F-16, которые Запад планирует отправить на Украину уже в этом году, могут закончиться в течение двух недель, если не наладить логистику поставок.

По его словам, F-16 отличаются от тех самолетов, которые сейчас использует Украина. Запчасти в них необходимо заменять через определенное количество летных часов, а не тогда, когда они уже выйдут из строя.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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