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В США назвали оружие, которым Россия уничтожит ВСУ

Forbes: российские авиационные бомбы КАБ уничтожают оборону ВСУ

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U.S. Air National Guard/Tech Sgt. Chance Johnson/Reuters

Армия России уничтожает оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), применяя авиационные бомбы калибром 500 килограмм КАБ, против которых ВСУ не может ничего предложить. Об этом сообщает Forbes.

В материале поясняется, что планирующие бомбы с выдвижными крыльями и спутниковым наведением, вероятно, станут решающим оружием в российско-украинском конфликте и облегчат продвижение штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) России. Потенциал таких бомб может превзойти эффективность FPV-дронов и артиллерии.

«Истребители-бомбардировщики «Сухой» ВКС России систематически уничтожают украинскую оборону», — отмечается в статье.

Кроме того из-за малой дальности действия истребители, находящиеся на вооружении Украины, не в силах перехватывать российские бомбардировщики, оснащенные планирующими бомбами.

«На данном этапе Украине практически нечего этому противопоставить», — заключается в публикации.

До этого сообщалось, что российские фугасные авиационные бомбы представляют опасность для Украины, так как ее невозможно перехватить ЗРК Patriot и другими современными системами ПВО.

Ранее российским средствам ПВО удалось перехватить управляемые авиационные бомбы.

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