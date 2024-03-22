В США назвали оружие, которым Россия уничтожит ВСУ

Армия России уничтожает оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), применяя авиационные бомбы калибром 500 килограмм КАБ, против которых ВСУ не может ничего предложить. Об этом сообщает Forbes.

В материале поясняется, что планирующие бомбы с выдвижными крыльями и спутниковым наведением, вероятно, станут решающим оружием в российско-украинском конфликте и облегчат продвижение штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) России. Потенциал таких бомб может превзойти эффективность FPV-дронов и артиллерии.

«Истребители-бомбардировщики «Сухой» ВКС России систематически уничтожают украинскую оборону», — отмечается в статье.

Кроме того из-за малой дальности действия истребители, находящиеся на вооружении Украины, не в силах перехватывать российские бомбардировщики, оснащенные планирующими бомбами.

«На данном этапе Украине практически нечего этому противопоставить», — заключается в публикации.

До этого сообщалось, что российские фугасные авиационные бомбы представляют опасность для Украины, так как ее невозможно перехватить ЗРК Patriot и другими современными системами ПВО.

Ранее российским средствам ПВО удалось перехватить управляемые авиационные бомбы.