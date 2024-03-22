Пророссийское подполье в подконтрольных Киеву регионах подвело первые итоги массированного удара по украинским военным и энергетическим объектам в ночь на 22 марта. Результатами атаки с РИА Новости поделился координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник агентства заявил, что основной удар российских военных пришелся по заводам, энергетической инфраструктуре и тыловым казармам.

По данным подпольщиков, в Харькове было зафиксировано более 20 прилетов. Повреждены ТЭЦ №5 и ТЭЦ №3. Снаряд попал в танкостроительный завод имени Малышева. Кроме того, поступили сведения о попадании в завод «Электротяжмаш», где находилась тяжелая военная техника ВСУ. По данным мэра Харькова, город был полностью обесточен в результате ударов.

В Одессе, по данным местного подполья, было зафиксировано два прилета с разницей в 20 минут.

По Ивано-Франковску было нанесено три удара.

В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье было зафиксировано четыре прилета.

До этого подпольщик сообщил, что российская армия поразила аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16.

Ранее на Украине заявили о желании немедленно заполучить ядерное оружие.