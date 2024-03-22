Во Франции указали на дефицит средств ПВО у армии Украины

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает средств противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата российских ракет, и Запад никак не может исправить ситуацию. С таким заявлением выступил в заявил в эфире телеканала LCI бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос.

«Украина уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств ПВО и менее успешно перехватывает российские ракеты», — сказал он.

По оценке Паломероса, решить эту проблему в силах только Соединенные Штаты, так как Европа не может в краткие сроки производить вооружения подобного типа.

Перед этим Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за неделю уничтожили 992 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее роенный эксперт рассказал об оружии, которое вызывает озабоченность у ВСУ.