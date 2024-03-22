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На ДнепроГЭС обнаружили масштабную утечку нефтепродуктов

Госэкоинспекция: после ударов по ДнепроГЭС произошла утечка нефтепродуктов

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После ракетных ударов по Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) в пятницу, 22 марта, произошла крупная утечка нефтепродуктов в реку Днепр. Об этом сообщила Госэкоинспекция Украины.

Загрязнения были зафиксированы не только в реке, но в почве неподалеку от ГЭС.

«В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксировано засорение почв, утечка нефтепродуктов в водный объект города Днепр, специалистами Инспекции отобраны пробы воды с целью лабораторного исследования», — говорится в сообщении.

В результате ракетного удара на ГЭС начался пожар. Известно, что на данный момент возгорание локализовано. Госэкоинспекция Украины уточняет, что в машинном зале еще есть задымление, из-за чего туда пока нельзя допустить специалистов.

Напомним, минувшей ночью Россия нанесла удары по украинским объектам энергосистемы, в результате чего многие регионы остались без электричества, а крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС остановила работу. Ночную атаку в Госдуме назвали местью за обстрелы Белгородской области и других российских регионов, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее было опубликовано видео удара России по ДнепроГЭС.

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