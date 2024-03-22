В прокуратуре Украины заявили, что ДнепроГЭС вышла из строя

ДнепроГЭС вышла из строя в связи со значительными разрушениями, по ней пришлось восемь ударов. Об этом заявил представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов, его цитирует украинское агентство УНН.

«В ГЭС попали восемь раз, то есть восемь ракет, которые попали в этот чрезвычайно важный для Украины объект, который содержит не только энергетическую мощную составляющую, но и выполняет другие функции. Объект выведен из строя», — сказал он.

Белоусов назвал поражения на объекте очень значительными.

22 марта глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что два взрыва прозвучали на гидроэнергостанции ДнепроГЭС в подконтрольном Украине городе Запорожье.

В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены ракетные удары по Днепровской ГЭС. На видео показан полет снарядов и их попадание в инфраструктуру ГЭС, что привело к возникновению пожара.

Ранее были перечислены потери Украины после ударов России по энергообъектам.