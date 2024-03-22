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ВС РФ за неделю отразили все попытки прорыва ВСУ в Россию

МО: военные за неделю отразили все попытки ВСУ проникнуть на территорию РФ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские военные в течение недели отразили все попытки диверсионных групп при поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в приграничные районы Белгородской и Курской областей. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В течение недели украинские боевики предпринимали многочисленные попытки прорваться в приграничные районы Белгородской и Курской областей», – говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что только за неделю ВСУ на белгородском направлении потеряли более трех тыс. бойцов, семь танков, а также 15 единиц различной бронетехники и 17 автомобилей.

19 марта президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявлял, что все попытки диверсионных отрядов ВСУ прорваться через границу РФ были отражены.

До этого Путин сказал, что диверсионно-разведывательные группы намеревались устроить террористический рейд по городам и селам Белгородской и Курской областей России, но понесли потери.

Ранее Путин назвал проукраинских диверсантов отребьем и пообещал им наказание без срока давности.

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