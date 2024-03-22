В Минобороны сообщили, сколько российские силы ПВО сбили украинских БПЛА за неделю

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю уничтожили 992 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо беспилотников, российские военные за неделю уничтожили украинский вертолет Ми-8. Также российская авиация сбила две тактические ракеты «Точка-У», две переделанные для ударов по наземным целям зенитные управляемые ракеты С-200, 156 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Град», «Ольха» и «Ураган».

Накануне РИА Новости сообщало, что российские войска нанесли мощный сдвоенный удар по машиностроительному предприятию «Зоря-Машпроект» в украинском Николаеве, где производили детали для ракет и ремонтировали технику украинской армии.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок писал, чем может обернуться для Украины прорыв ВС РФ на одном из участков фронта.

Ранее Минобороны РФ рассказало о поражении опорного пункта ВСУ.