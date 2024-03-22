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ВС России уничтожили девять установок РСЗО Vampire за неделю

Минобороны: ВС России уничтожили девять установок РСЗО Vampire за неделю

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За неделю ВС России уничтожили девять пусковых установок РСЗО Vampire, батарею ЗРК Iris-T. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

Кроме того, были уничтожены две станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также четыре украинские станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», «Нота» и «Буковель-AD».

До этого сообщалось, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.

Как рассказали в ведомстве, бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения систем ПВО ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

До этого сообщалось, что был нанесен массированный удар по Украине: 63 дрона и 88 ракет атаковали девять регионов страны. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков остался без электричества.

Ранее Минобороны РФ перечислило потери ВСУ на Донецком направлении.

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