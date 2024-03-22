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Минобороны России раскрыло потери ВСУ на Авдеевском направлении за неделю

МО России: ВСУ за неделю потеряли на Авдеевском направлении более 2 тыс. военных

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю на Авдеевском направлении потеряли свыше 2 195 военных. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«За неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 2195 военнослужащих», — сказали в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, украинская армия на этом направлении лишилась двух танков, 21 боевой бронированной машины, 65 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

«На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией освобождены Орловка и Тоненькое Донецкой народной республики», — добавили в министерстве.

Кроме того, российские войска отразили на этом участке фронта 42 контратаки ВСУ, а также нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад.

До этого телеканал CNN сообщал, что целями ударов со стороны ВС РФ по инфраструктуре Украины были, в том числе объекты Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

Ранее Минобороны РФ рассказало о поражении опорного пункта ВСУ.

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